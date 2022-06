Homem é morto após facada na artéria do pescoço dentro de um bar

Logo após o crime, o suspeito fugiu sentido a um cafezal; PM faz rastreamento na região para tentar prendê-lo (foto: PMMG/Divulgação) Um homem de 44 anos foi morto após ser atingido com um golpe de faca na artéria do seu pescoço, na tarde desse sábado (11/6), em bar do distrito de Santa Luzia dos Barros, em Patrocínio, Alto Paranaíba.

A Polícia Militar (PM) tem a identificação do suspeito e faz rastreamento para prendê-lo.

Segundo relatos de testemunhas aos policiais, Edmilson Aparecido Rosa, natural de Lagoa Formosa (MG), que estava sentado próximo ao balcão, foi surpreendido pela facada pelas costas.

Testemunhas contaram também aos militares que o suspeito segurou a faca até a vítima cair ao solo. Logo em seguida, o agressor fugiu sentido a um cafezal.

O ferimento provocou intensa hemorragia na vítima.

O Serviço de Atendimento Móvel com Urgência (Samu) confirmou a morte de Edmilson no local do crime. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Patrocínio.

A perícia técnica da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) realizou os trabalhos de praxe e, desta forma, inquérito policial foi instaurado para apurar as causas e circunstâncias do assassinato.

Suposta motivação do crime

Segundo testemunhas, alguns meses atrás, a vítima teria assediado a enteada do suspeito, e, apartir daí, os dois passaram a se desentender.