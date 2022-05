Polícia Militar presta homenagem a soldado morto em ação na quinta (19/05)

Policias prestaram homenagem com sirenes das viaturas ligadas por um minuto (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA Press)

A Polícia Militar de Minas Gerais prestou homenagens ao soldado Gustavo Henrique de Arruda, de 24 anos, morto durante ação contra a venda ilegal de armas na noite dessa quinta-feira (19/05), no Bairro Jardim Alvorada, em Belo Horizonte.

As sirenes das viaturas ficaram ligadas por um minuto em todo o estado. O sepultamento do policial foi realizado nesta manhã de sábado (21/05), em Ipatinga, no Vale do Rio Doce.

Pelas redes sociais, a Polícia Militar lamentou a morte de Gustavo. “Lamentamos profundamente a morte de nosso combatente que hoje guerreia ao lado de Deus e estamos certos que essas armas envolvidas poderiam causar muitas outras mortes. Mais uma vez a Polícia Militar dando a vida pela sociedade”.

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), também usou as redes sociais para prestar homenagens a Gustavo. “Minhas condolências aos familiares, amigos e à Polícia Militar de Minas Gerais. Mesmo abalados, seguimos na luta contra o crime”.