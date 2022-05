Frio continua em todo o estado, mas temperatura mínima começa a subir

Em Belo Horizonte, não há previsão de quedas bruscas de temperatura, que hoje fica entre 8°C e 23°C (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Após recordes de frio, não há previsão de novas quedas bruscas de temperatura para este fim de semana como ocorreram nos últimos dias em Belo Horizonte. É esperado até mesmo um aumento de temperatura mínima, com céu claro a parcialmente nublado. Segundo a Defesa Civil, a mínima registrada durante a madrugada foi de 7,9°C e a senação térmica chegou a -1 ºC.

Neste sábado (21/05) na capital, a máxima será de 23°C. Enquanto no domingo (22/05), a mínima prevista é de 10°C e máxima de 23°.Já a umidade relativa do ar fica em torno de 35% na parte da tarde, e o tempo é seco. É importante que a população se hidrate e evite o ressecamento das vias aéreas e respiratórias.

As temperaturas mínimas vão subir no fim de semana em Minas Gerais, mas o tempo ainda é frio em grande parte do estado. As mínimas ficam em torno de 3°C neste sábado (21/5) e 10°C neste domingo (22/5), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O fim de semana seguirá com tempo estável em todo o estado, sem chuva, e o quadro é favorável à formação de geadas. Há previsão de geadas no sábado e domingo, em pontos isolados do Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes, Oeste, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Zona da Mata, Região Central de Minas e Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Com a baixa umidade relativa do ar, a Defesa Civil: reforçar a hidratação, principalmente de idosos e crianças; ingerir alimentos leves e frescos, evitando frituras; dormir em local arejado, e se possível, utilizar umidificadores ou bacias com água; evitar atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol entre as 10h e as 17h e evitar banhos muito quentes; usar hidratantes por todo o corpo. É preciso cuidados com a saúde, com ressecamento da pele, doenças respiratórias e nos quadros mais graves a hipotermia.