Casarão abandonado no Barro Preto, em BH, é consumido por incêndio

Incêndio em casarão na avenida Barbacena teve início na noite desta sexta-feira (20/5) (foto: Divulgação Redes Sociais) Militares do Corpo de Bombeiros combateram um incêndio em um casarão abandonado na noite desta sexta-feira (20/5) na Avenida Barbacena, 445, no Barro Preto, Região Centro-Sul de Belo Horizonte.





As causas do incêndio ainda não foram esclarecidas, mas os militares receberam uma informação de que moradores de rua atearam fogo no local.









Confira o vídeo do incêndio no casarão abandonado: