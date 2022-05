Nova intoxicação: irmãos queimam carvão em quarto e precisam de atendimento

Panela foi improvisada para queima do carvão (foto: Divulgação/CBMG)

Mais duas pessoas foram intoxicadas no Triângulo Mineiro com fumaça de carvão ao tentarem se aquecer com brasas no quarto. Depois do caso da morte de um casal em Nova Ponte, dessa vez as vítimas são irmãos em Uberlândia. Eles sobreviveram ao episódio.



Por inalarem por muito tempo a fumaça, eles sentiram tontura, enjoo e desorientação, segundo o Corpo de Bombeiros. Eles pediram por ajuda e foram encontrados do lado de fora de casa, conscientes, mas passando mal.

Eles foram atendidos e depois encaminhados para a Unidade de Atendimento Integrado do bairro Tibery, onde receberam atendimento médico.

Nova Ponte

O caso é semelhante ao do casal que morreu dormindo por inalar a fumaça de brasas em uma churrasqueira, colocada no quarto com o mesmo fim de aquecimento da casa em Nova Ponte.

A filha de 14 anos do casal foi quem os encontrou mortos e relatou que os pais fecharam janelas e portas para evitar o frio, enquanto havia a queima na churrasqueira.