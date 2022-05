Ônibus é incendiado no bairro Novo das Indústrias, em BH

Crime aconteceu na Rua Joel Carvalho, Bairro Novo das Indústrias (foto: SALA DE IMPRENSA CBMMG)

Um ônibus do transporte público de Belo Horizonte foi incendiado, na madrugada deste sábado (21/05), no bairro Nova das Indústrias, na Região do Barreiro, na capital.

Um homem teria entrado no coletivo por volta das 4h, usando touca e máscaras, e ateado fogo no veículo. Todos os ocupantes conseguiram sair do ônibus e ninguém ficou ferido.

As chamas rapidamente se alastraram e chegaram a atingir a rede elétrica. Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo foi completamente incendiado.

Até o momento, ninguém foi preso.

Em nota, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte (SetraBH) lamentou a perda de mais um veículo em um incêndio criminoso e destacou que os passageiros são os mais prejudicados.

"O Sindicato destaca que esse tipo de crime não é coberto pelo seguro, ficando o prejuízo total para a empresa. A reposição de um ônibus convencional, como o modelo queimado na noite de ontem, significa um reinvestimento entorno de R$ 600 mil (seiscentos mil reais)".