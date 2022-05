Zema lamenta morte de policial militar em BH: 'Minhas condolências'

Zema durante evento dos 40 anos de ingresso das mulheres na PM, em setembro de 2021 (foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press) O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), lamentou nesta sexta-feira (20/05) a morte do policial militar Gustavo Henrique de Arruda, de 24 anos. Na noite dessa quinta-feira (19), junto de um sargento da Polícia Militar, o soldado atendeu a uma denúncia de tráfico de arma de fogo em uma lanchonete no Bairro Jardim Alvorada, na Região Noroeste de Belo Horizonte, quando foi morto com um tiro.





"Estamos profundamente tristes pela perda do soldado Gustavo Henrique de Arruda , que teve sua vida interrompida no exercício de suas funções, protegendo os mineiros. Minhas condolências aos familiares, amigos e à Polícia Militar de Minas Gerais. Mesmo abalados, seguimos na luta contra o crime", publicou Zema, na tarde desta sexta, no Twitter e nos Stories do Instagram.





O sargento, que estava na ocorrência policial, também foi baleado, mas no braço, e sobreviveu. Os policiais constataram que o estabelecimento servia para o comércio de armas de fogo, e uma troca de tiros teve início.

Além dos policiais, quatro pessoas se envolveram no tiroteio: o dono do estabelecimento, a esposa dele e mais outras duas ligadas à lanchonete. O casal que gerenciava o espaço foi preso, enquanto um dos suspeitos acabou morto e o outro está foragido.





Vídeo

A Polícia Militar divulgou, na tarde desta sexta, um vídeo no qual atualiza a situação. Layla Brunella, major e porta-voz da corporação, conta que a esposa do dono do estabelecimento passou a arma a ele, dando início aos disparos. Veja, abaixo, o que diz a policial:





"Infelizmente, perdemos um soldado da Polícia Militar do Batalhão de Choque, que após receber denúncia a respeito de um tráfico ilegal de arma de fogo, tráfico de arma de fogo, vai verificar juntamente com outro militar, eles estão em uma atividade de policiamente velado, vão até o estabelecimento comercial que teria, que fazia esse comércio ilegal. E durante essa abordagem, essa verificação da informação, um de nossos policiais é baleado pelas costas pelo proprietário do estabelecimento comercial. Ele recebe essa arma da esposa dele, que também está presa por ter contribuído com esse crime.





Dois dos nossos policiais foram atingidos, um sargento da Polícia Militar baleado no braço, não corre mais risco, foi hospitalizado durante determinado número de horas mas já foi liberado, e o nosso soldado que toma serviço perde a vida nesta ocorrência. Foi baleado pelas costas por esse proprietário, esse indivíduo, esse criminoso que fazia o comércio ilegal de arma de fogo.





Outro indivíduo, que também portava arma de fogo, é baleado e morto durante essa troca de tiros, e um terceiro está foragido da polícia, porém já identificado. Os militares estavam para encerrar o seu turno de serviço, recebem esta denúncia, deslocam para esta diligência, e lá, depois de tentar verificar e confirmar a denúncia, acabam sendo alvejados por esses infratores.





Até o momento, nós estamos com o casal preso, proprietários deste estabelecimento comercial, nós temos um indivíduo que morreu nessa troca de tiros, e também nosso policial militar que falece nesta ocorrência, além do policial militar baleado.





As imagens, que comprovam esse crime do tráfico de arma de fogo, elas já foram recolhidas. Toda ação foi filmada, e parte dessa ação foi filmada também na rua, todas as câmeras entregues à polícia judiciária para poder continuar neste processo investigativo, e nós seguimos na busca deste terceiro infrator, que evade na sequência, também efetua disparo de arma de fogo e evadiu na sequência".