Estudante é encontrada em estado grave na UFMG; família busca explicações

Juliana foi vista consciente pela última vez às 21h40 de quinta-feira (14/7) (foto: Redes sociais) Uma estudante de Química, de 21 anos, foi socorrida em estado grave no câmpus Pampulha, da Universidade Federal de Minas gerais (UFMG), na última quinta-feira (14/7). Juliana Vieira está em coma, ainda sem diagnóstico preciso do que pode ter ocorrido. A possibilidade de efeitos de drogas e álcool foi descartada pelos exames, segundo a mãe da estudante.









Ainda no relato publicado nas redes sociais, o motorista do serviço de emergência da faculdade recebeu a informação de que um grupo estava carregando uma pessoa de estatura pequena, com vestes pretas, atravessando a Av. Antônio Carlos antes do acionamento do socorro.

Olá pessoal da ufmg (alunos, colaboradores, responsáveis).

Na última quinta-feira, 14/07/2022, nossa linda menina, Juliana, aluna de química, foi socorrida pela equipe do samu dentro da universidade.

Ela estava no "Cabral" e por volta das 21:40h se separou dos amigos em busca de

“Os médicos estão batalhando para mantê-la viva. Nós, familiares, estamos pedindo para que qualquer pessoa que tenha visto a Juliana ou que tenha conversado com ela no dia do ocorrido possa entrar em contato com a família para auxiliar no diagnóstico”, pede a madastra da estudante, Cristiane Rodrigues Ribeiro.





Juliana Vieira chegou a ser internada inicialmente no Hospital João XXIII e será transferida para o Vila da Serra, em Nova Lima.





Foram disponibilizados dois números de telefone para que as pessoas que tenham alguma informação sobre o dia do ocorrido possam relatar à família.





Cristiane (madrasta) - 31 99689-2268

Ronan (pai) - 31 99976-6744

A reportagem entrou em contato com a UFMG e aguarda mais informações.