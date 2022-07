Homem anuncia joias no valor de R$ 35 mil e é roubado por falso policial

Crime aconteceu próximo ao principal parque da cidade (foto: Reprodução/Google Street View) Um homem, de 29 anos, teve R$ 35 mil em joias roubados depois de cair em uma armação de um falso comprador em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, nesse domingo (18/7),









Durante a negociação, o falso policial ofereceu um carro como pagamento, e o vendedor aceitou a proposta, mas disse que precisaria avaliar o veículo antes de fechar negócio. Ambos então saíram para a verificação.





Na altura do bairro Tibery, zona Leste da cidade, o autor do crime estacionou com a desculpa de que o vendedor assumisse a direção do carro. O ladrão sacou a arma e depois fugiu com as joias.





PM acionada





A Polícia Militar (PM) foi chamada. Com informações sobre o carro e o falso policial penal, foram feitos rastreamentos. O ladrão foi encontrado com o veículo e as joias e confessou o crime.





Ele declarou ainda que comprou a farda com o objetivo de dar mais “credibilidade” na abordagem ao vendedor e, assim, se apoderar das joias.