Foragido da justiça esfaqueia homem em Uberlândia e é preso

Agressor foi preso pela PM em casa (foto: Vinícius Lemos)

Um foragido da Justiça do Estado de Pernambuco foi preso em Uberlândia depois de esfaquear um desafeto na cidade do Triângulo Mineiro. A vítima foi socorrida em estado grave após ser ferida com três golpes de faca.



As últimas brigas terminaram com os dois se encontrando no bairro Shopping Park, zona sul da cidade, e com o autor esfaqueando a vítima. Testemunhas tentaram agredir o homem, que fugiu. A vítima foi encaminhada para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU).



O agressor foi encontrado em casa pela PM e confessou a tentativa de homicídio. A faca foi apreendida.



Ainda segundo os militares, ao fazer consulta sobre a ficha do detido, foi identificado o mandado de prisão em aberto, emitido pela vara única da comarca de Ipubi (PE).



Ele foi levado para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil. A vítima segue internada.