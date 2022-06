Idoso andava de bicicleta, quando colidiu com um carro, não resistiu aos ferimentos e morreu (foto: Freepik/Reprodução)

Um idoso de 72 anos morreu após sofrer um acidente na Avenida Sideral, no Bairro Jardim Ipanema I, em Uberlândia, nesta quinta-feira (23/6). Segundo a Polícia Civil (PCMG), a vítima tentou virar a bicicleta e acabou de encontro com um veículo em movimento.





De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o ciclista teve um trauma torácico grave e sofreu uma parada cardiorrespiratória.



Algumas pessoas iniciaram massagens cardiopulmonares orientadas pelo atendente de uma central de emergência até a chegada das equipes. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, porém, o idoso não resistiu aos ferimentos.



O corpo do homem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) do município. O condutor do veículo, de 35 anos, prestou esclarecimentos na delegacia de plantão e acabou liberado. A PCMG informou que apura os fatos e aguarda a conclusão dos laudos periciais.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata