Criança de 11 anos é apreendida após duas tentativas de roubo em Uberlândia

Revólver falso apreendido pela PM com os menores (foto: Divulgação/PMMG) Uma criança de 11 anos foi apreendida em Uberlândia depois de tentar dois roubos na cidade do Triângulo Mineiro. Dois adolescentes, de 12 e 14 anos, também acabaram detidos pela Polícia Militar (PM) nas ações. Os militares ainda encontraram uma réplica de revólver com os menores suspeitos das tentativas de infração.



A PM foi acionada e registrou o primeiro caso, seguindo com rastreamentos pela região. Pouco tempo depois, a segunda vítima, uma mulher, relatou que havia sido atacada por três garotos, já no bairro Lagoinha, também região sul.



Eles usaram a arma falsa para intimidar a vítima e exigiram a entrega do aparelho celular. Assustados com o movimento no local, contudo, os menores novamente fugiram.



Os três foram encontrados pelos policiais na mesma rua em que tentaram roubar a mulher. O simulacro de revólver foi dispensado antes da detenção e localizado em varredura feita pelos militares.



A criança de 11 anos e os adolescentes foram conduzidos à Delegacia de Plantão da Polícia Civil.