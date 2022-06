Criança de 1 ano sofre queimadura durante banho em creche de Patos de Minas

Acidente aconteceu em creche inaugurada no início desde ano (foto: Divulgação/Prefeitura de Patos de Minas) Uma criança de um ano sofreu queimaduras pelo corpo em acidente numa creche da rede pública de educação de Patos de Minas, no Alto Paranaíba. A educadora que preparava o banho também ficou ferida depois que o chuveiro usado estourou, nessa segunda-feira (20/6).



O menino foi atingido com respingos sofrendo queimaduras de primeiro grau no rosto, pescoço, costas e braço. Ele não estava debaixo do chuveiro quando o problema aconteceu, segundo a prefeitura.



O aluno foi encaminhado ao Hospital Regional Antônio Dias, passou por avaliação médica e passa bem. Ainda de acordo com o município, a educadora que acompanhava a criança também foi atingida em um dos olhos pela água. Ela recebeu assistência e foi encaminhada a um oftalmologista.



Após o ocorrido, a prefeitura realizou uma vistoria na unidade, que foi inaugurada no início deste ano. O acidente teria sido causado por alta pressão da água no chuveiro, o que fez o aparelho quebrar.



O registro de gaveta do equipamento foi regulado e os funcionários receberam nova orientação quanto ao uso, informou o município. Não houve danos à rede elétrica. Todos os registros e chuveiros da unidade também foram vistoriados, finalizou a prefeitura por meio do comunicado.