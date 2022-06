Tentativa de atropelamento em Ouro Preto não foi por ciúmes, diz vítima

A Policia Militar prendeu o suspeito em flagrante (foto: PMMG/Reprodução) homem que sofreu tentativa de atropelamento em frente à Basílica de Nossa Senhora do Pilar , um dos principais pontos turísticos de Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais, afirma que a motivação não foi por ciúme da ex-companheira. O homem, de 42 anos, que não quer se identificar, disse que a briga começou quando ele e colegas de trabalho estavam desmontando um palco em frente à igreja e o autor da tentativa, um homem de 37 anos, apareceu alterado, alegando que estava sendo encarado pela vítima.

Não pode dizer que foi por ciúme de namorada, não vi mulher nenhuma, não tinha mulher nenhuma na desmontagem do palco, não conheço ele nem a mulher."

Ainda segundo a vítima, o sujeito estava visivelmente alterado e durante a discussão tentou agredi-lo fisicamente com socos e depois entrou no carro e acelerou para cima dele, que tentou se proteger subindo no palco. Após a tentativa de atropelamento, o homem relata que o autor proferiu alguns xingamentos e foi embora acelerando o carro.

A vítima ainda relata que foi procurar uma viatura da Polícia Militar, e nesse meio tempo, o autor voltou armado e fez dois disparos com uma pistola calibre 9mm.

Durante o relato aos policiais, um colega de trabalho ligou para a vítima e avisou que homem ainda estava lá. A PM então foi ao local e capturou o suspeito, prendendo-o em flagrante e conduzindo- o à delegacia de Polícia Civil. O veículo usado na tentativa de atropelamento, um Gol prata, foi apreendido.

“No momento dos disparos não estava lá. Esse sujeito poderia ter me matado. Fiz a minha declaração na delegacia com a minha versão do fato, até quiseram que eu assinasse que foi por ciúmes, mas não foi, e agora aguardo a justiça.”