Ouro Preto: por ciúmes, homem tenta atropelar e atira contra suposto rival

Homem disparou diversas vezes em plena luz do dia em frente à Basílica Nossa senhora do Pilar, tradicional ponto turístico de Ouro Preto (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

Um homem de 37 anos foi preso, nesta segunda-feira (20/6), após tentar atropelar e disparar com uma arma de fogo contra outro homem, no bairro Pilar, em Ouro Preto, Região Central de Minas. A motivação do autor seria ciumes de sua ex-companheira, de 35, com quem havia discutido momentos antes.