Acidente mata três e deixa outras quatro gravemente feridas

Um grave acidente matou três pessoas e deixou outras quatro feridas na BR-381, em Carmópolis de Minas, no Centro-Oeste do estado, na noite deste domingo (19/6). A colisão envolveu dois carros de passeio e uma carreta durante o retorno do feriado de Corpus Christi.









Uma das vítimas estava no Gol. O homem, sem idade divulgada, foi arremessado para fora do carro e morreu no local. Quatro passageiros estavam no veículo.





Uma jovem, de 19 anos, sofreu trauma torácico e foi levada para o Hospital São Judas Tadeu, em Oliveira, pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O estado dela era moderado.





Os outros três, sem idades informadas, estavam em estado grave e foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e também levados para hospitais de municípios da região.





As outras duas pessoas que faleceram estavam no Ford Ka. Ambas ficaram presas às ferragens. Uma delas, de 26 anos, morreu durante o resgate, e a outra, um homem sem idade divulgada, chegou a ser socorrida até o Pronto Atendimento de Carmópolis, porém não resistiu.





Devido ao acidente, segundo a Polícia Rodoviária Federal, a pista foi interditada nos dois sentidos, próximo ao Km 578. O trânsito foi normalizado apenas durante a madrugada nesta segunda-feira (20/6).





As polícias Rodoviária Federal e Militar atuaram na ocorrência para os trabalhos de praxe.