Congestionamentos causam lentidão em BH nesta segunda (20/6)

Trânsito é lento na BR-381, em Sabará (foto: Leandro Couri/EM/DA. Press) Congestionamentos no trânsito complicam a vida dos motoristas que estão voltando para em Belo Horizonte ou às atividades na capital, após o feriado de Corpus Christi. A BR-381 apresenta na manhã desta segunda-feira (20/6), 5 quilômetros de lentidão, em Sabará, na Região Metropolitana de BH.









Já na Avenida Cristiano Machado com Avenida José Cândida da Silveira, na Região Nordeste de BH, um ônibus de turismo com problemas mecânicos ocupa a faixa central no sentido bairro-centro na causando engarrafamento até a região do Minas Shopping. Equipes da BHTrans estão no local para sinalizar o trânsito.





Na Avenida Dom Pedro I, o trânsito apresenta lentidão no sentido bairro-centro, entre a Avenida João Samaha e a Barragem da Pampulha. O mesmo ocorre na Avenida Antônio Carlos, no sentido bairro-centro, com trânsito lento entre Avenida Santa Rosa e o Viaduto São Francisco.





Ainda segundo a BHTrans, na Avenida Raja Gabaglia o trânsito é lento, sentido bairro-centro, com maior número de veículos entre a Rua César Campos e a Avenida do Contorno.





De acordo com a concessionária Via 040, em Contagem, Região Metropolitana de BH, no KM 525 da BR-040, o fluxo está carregado no acesso à Avenida das Américas, sentido Distrito Federal. A rodovia registra lentidão de dois quilômetros.



*Estagiário sob supervisão da subeditora Jociane Morais