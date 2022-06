Ônibus com 42 passageiros capota em Serro, no Vale do Jequitinhonha

Ônibus capotou e ficou tombado sobre a vegetação (foto: SALA DE IMPRENSA CBMMG)

Um ônibus com 42 passageiros capotou na MGC-259 na altura do município de Serro, no Vale do Jequitinhonha, nesse domingo (19/06).

Por volta das 16h30, o Corpo de Bombeiros de Diamantina foi acionado para atuar na ocorrência. O veículo ficou tombado sobre a vegetação.

Segundo o Corpo de Bombeiros, pelo menos sete pessoas ficaram feridas, sendo quatro em estado grave. As vítimas foram socorridas pelo Samu.

Bombeiros foram acionados para ajudar no resgate das vítimas (foto: SALA DE IMPRENSA CBMMG)

Três passageiros, que já estavam fora do veículo quando o socorro chegou, foram encaminhados à Casa de Caridade de Santa Tereza do Serro com suspeitas de fraturas.

A Polícia Militar Rodoviária informou que o ônibus saiu de Rodeador, em Monjolos, com destino a Belo Oriente. As vítimas relataram aos policiais que o veículo perdeu os freios e saiu da pista.