Ladrões praticam roubo e vandalismo em cemitério no Triângulo Mineiro

Cinco ladrões vandalizaram túmulos e levaram objetos de um cemitério em Ituiutaba, no Triângulo Mineiro. Eles ainda roubaram pertences como celular e dinheiro do vigilante. O caso foi registrado nesse domingo (26/6), e até o momento não houve prisões.Os invasores renderam o trabalhador de 46 anos na sala da administração do cemitério São José, amarraram suas mãos com uma fita adesiva e uma corda, agrediram-no com tapas na cabeça e o ameaçaram de morte.