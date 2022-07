Duas pessoas morrem em capotamento na LMG-850, na Zona da Mata

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o rapaz mais velho, que conduzia o carro, foi encontrado morto pelos militares que atuaram no socorro às vítimas.

Já o adolescente recebeu os primeiros atendimentos por uma ambulância do Samu, mas não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo.O automóvel Land Rover Discovery ficou completamente destruído com o impacto. As causas do acidente serão apuradas pela perícia da Polícia Civil.