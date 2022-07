Duas pessoas morrem carbonizadas em acidente na BR-262, em Betim

Duas pessoas morreram carbonizadas em um uma colisão de um caminhão com uma carreta no fim da manhã desta sexta-feira (15/7). O acidente ocorreu na BR-262, próximo ao bairro Brasiléia, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.Segundo o Corpo de Bombeiros, sete viaturas foram enviadas para conter o incêndio, já que a carreta transportava álcool anidro. Os corpos das vítimas foram localizados na cabine de cada um dos veículos.A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) foi acionada para apurar as causas da batida. Além disso, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) está no local, e os dois sentidos da BR-262 estão interditados.