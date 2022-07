Anel: acidente pode ter sido causado por excessos de velocidade e peso

Excessos de velocidade e peso podem ter ocasionado o acidente registrado no Anel Rodoviário, em Belo Horizonte, na madrugada desta quarta-feira (13/07). A informação é da Polícia Militar Rodoviária (PMRv).Por volta das 3h, uma carreta perdeu o controle e atingiu ao menos dez imóveis da Vila da Luz, no Bairro Jardim Vitória, na Região Nordeste da capital mineira. Vinte e seis pessoas estão desalojadas.

“Há uma série de questões, além das já citadas e do estado dos pneus. Alguns estavam carecas”, disse aoo major Felipe, subcomandante do batalhão rodoviário.

Ainda de acordo com o militar, o motorista do veículo estava com a carteira em dia. Não foi constatada embriaguez no exame do bafômetro.