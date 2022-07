Anel Rodoviário teve quase 80 acidentes em apenas um mês

Na madrugada desta quarta-feira (13/7), uma carreta desgovernada tombou sobre casas na Vila da Luz, Região Nordeste de Belo Horizonte (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

Em apenas um mês, 77 acidentes foram registrados no Anel Rodoviário de Belo Horizonte, uma média de 2,5 ocorrências por dia. Os dados são do Comando de Policiamento Rodoviário e correspondem ao período de 10 de junho, quando uma tragédia matou duas pessoas no trevo do Betânia, na Região Oeste, até a última segunda-feira (11/7).









As vítimas têm 8, 11 e 44 anos. As duas crianças, um menino e uma menina, foram socorridas na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte. Já o adulto, no Hospital de Pronto-Socorro (HPS) João XXIII. O estado de saúde dos feridos não foi informado.





O motorista contou ter perdido o controle da direção porque o pneu do veículo estourou. A carreta estava carregada com mais de 36 toneladas de insumos para ração, que se espalhou pela pista e parte da carga chegou a ser saqueada. Uma limpeza é realizada no local.





A empresa responsável pela carreta, no entanto, poderá ser autuada pelos órgãos ambientais . De acordo com a Fundação Estadual de Meio Ambiente (Feam), o sorgo transportado é inibidor de crescimento de vegetação e também pode prejudicar o crescimento do ser humano.





Tragédia no Anel Rodoviário





A ocorrência desta quarta-feira soma-se a inúmeras outras registradas no Anel Rodoviário. Na noite de 10 de junho, oito veículos bateram no temido trevo do Betânia. Duas pessoas morreram na hora





De acordo com o Corpo de Bombeiros, um caminhão de cerveja reduziu a velocidade no local por causa de uma colisão envolvendo dois carros. No entanto, ele perdeu o freio e atingiu outros veículos na via.