Carreta tomba sobre casas às margens do Anel Rodoviário em BH

Carga ficou espalhada na pista e interditou totalmente o Anel Rodoviário no sentido Vitória (foto: Defesa Civil/Reprodução)

Um carreta perdeu o controle e tombou sobre casas às margens do Anel Rodoviário, no bairro Jardim Vitória, no local conhecido como Vila da Luz, Região Nordeste de Belo Horizonte, na madrugada desta quarta-feira (13/07).

Pelo menos dez casas foram atingidas. A Defesa Civil está no local para realizar a vistoria e averiguar a condição dos imóveis.

Segundo o Corpo de Bombeiros, quatro vítimas, todas sem gravidade, foram encaminhadas para unidades médicas da capital.

A carreta estava carregada com insumos para ração. A carga ficou espalhada na pista. Na manhã de hoje, o acesso à BR-381 sentido Vitória está interditado. O trânsito no sentido Rio de Janeiro está normal.

Anel Rodoviário, sentido Vitória, tombamento de carreta na vila da Luz interdita totalmente a via. Congestionamento de 16km sentido Vitória, busquem rotas alternativas. pic.twitter.com/U7frK4nzdv %u2014 BR381 Informações %u2122%uFE0F%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@Br381_urgente) July 13, 2022

De acordo com o motorista da carreta, o pneu do veículo estourou e, por isso, ele perdeu o controle da direção.

Rota alternativa

Quem precisa passar pelo local deve buscar uma rota por dentro de Sabará, na Grande BH.

Uma possibilidade é pegar a Av. José Cândido da Silveira, para fugir engarrafamento no Anel.

Outra alternativa é acessar a Estação São Gabriel e entrar na MG-20.