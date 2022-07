CBMMG e polícia apontam supostas causas de acidente em parque de diversões

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMG) informou, por meio de nota, que a estrutura metálica do brinquedo conhecido como Barca Viking, que travou em Parque de Diversões da Expomonte, em Monte Carmelo, no Alto Paranaíba, na noite do último domingo (10/7) , “apresentava sinais visíveis de corrosão e ferrugem”. O acidente resultou em oito pessoas feridas.

De acordo com informações divulgadas pela Polícia Civil (PCMG), um dos operadores do brinquedo afirmou que o acidente aconteceu após um cabo de aço se romper.



Evento possuía AVCB



O Corpo de Bombeiros também informou que, após verificação do sistema preventivo, foi constatado que o evento no parque de diversões estava regularizado em relação às medidas preventivas. Ou seja, tinha o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), declaração para a realização de evento temporário e laudo técnico de instalações temporárias emitidas pelo engenheiro responsável.



"Contudo, diante do acidente ocorrido, o local foi isolado, sendo realizado o procedimento de interdição por risco iminente em todos os dez brinquedos mecânicos do parque, com o objetivo de minimizar os riscos e evitar a ocorrência de novos acidentes", disse a nota.



A reportagem indagou a Polícia Civil sobre as investigações e se o dono do parque de diversões já foi encontrado para prestar depoimento, mas não obteve resposta.



Reportagem em atualização.