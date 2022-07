Empresa responsável por carreta que tombou no Anel pode ser autuada

Carreta tombou sobre casas às margens do Anel Rodoviário em BH na manhã desta quarta-feira (13/7) (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press) A empresa responsável pela carreta que tombou sobre casas às margens do Anel Rodoviário, no bairro Jardim Vitória, na Região Nordeste de Belo Horizonte, deverá ser autuada pela Fundação Estadual do Meio Ambiente. A informação é do coordenador do núcleo de emergência ambiental do órgão, José Pires.





A punição ocorre devido ao material transportado pelo veículo: o sorgo, utilizado para alimentação animal e que ficou espalhado no local após o acidente.









O valor da autuação, no entanto, ainda depende de avaliação de carga e empresa.

Carga

Ainda de acordo com o representante da fundação, a carreta carregava mais de 36 toneladas do material, avaliado em R$ 19.656.





Será determinado que a empresa entre em acordo com as famílias afetadas e seja responsabilizada pelos danos no local. "Tambem será cobrado que a empresa apresente documentações que comprovem o acordo com os moradores", concluiu. Ainda não há informações sobre prazos.

O acidente





Segundo o Corpo de Bombeiros, quatro vítimas, todas sem gravidade, foram encaminhadas para unidades médicas da capital.