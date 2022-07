Ao menos dez famílias estão desalojadas após tombamento de carreta no Anel

PBH afirma que está dando assistência às famílias (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press) Ao menos dez famílias da Vila da Luz, no Bairro Jardim Vitória, Região Nordeste de Belo Horizonte, estão desalojadas na manhã desta quarta-feira (13/07). As casas onde elas moravam foram atingidas por uma carreta desgovernada, que perdeu o controle e tombou sobre os imóveis.









No local, as famílias ainda estão perdidas e sem saber para onde ir. É o caso de Sandro da Silva Gontijo, de 45 anos, que teve a residência destruída. "Eu tinha acabado de reformar a casa. Só faltava o reboque e olha o que aconteceu. Estava com a minha esposa e ela ficou em estado de choque. Agora não tenho para onde ir", contou o morador, ferido e emocionado.





Como ele está Eva Jesus Miranda, de 54, que há 17 anos mora na vila. Agora, ela convive com a incerteza de uma casa condenada.

Eva de Jesus Miranda, moradora da vila há 17 anos (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)



"Não posso voltar porque é perigoso, a estrutura está abalada. No primeiro momento vamos ficar no vizinho, mas não tenho para onde ir. Esperamos algum auxílio da prefeitura para que a gente tenha mais segurança", disse.





Auxílio às famílias afetadas





Em nota, a PBH informou que prestou "todo o apoio necessário" e providenciou ajuda humanitária com a doação de cestas básicas, colchões, lençóis e cobertores.





Moradores que aguardam a limpeza da via, no entanto, reclamam de falta de apoio da prefeitura e prometem fechar o Anel Rodoviário em protesto.





O Dnit foi procurado pelo Estado de Minas, mas não se manifestou até a publicação desta reportagem.





Carreta tombou sobre as casas na madrugada





A c arreta perdeu o controle e tombou sobre casas às margens do Anel Rodoviário nesta madrugada. Aproximadamente 36 toneladas de sorgo, material usado para alimentação animal, ficou espalhado no local.

De acordo com o motorista do veículo, o pneu teria estourado e, por isso, ele perdeu o controle da direção. Por volta das 11h20 a carreta foi retirada do local por um guincho.