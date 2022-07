Jovem de 13 anos morre em acidente entre bicicleta e ônibus na Grande BH

Vítima ficou presa debaixo do coletivo e morreu no local (foto: Redes Sociais/Reprodução)

Um adolescente, de 13 anos, morreu e outro, de 14, ficou ferido em acidente entre ônibus e bicicleta no Bairro Jardim Verona, em Ribeirão das Neves, na Grande BH, na noite dessa quarta-feira (13/07).

Testemunhas contaram para os policiais que os dois estavam descendo a rua em alta velocidade quando se surpreenderam com a aproximação do ônibus.

Eles perderam o controle das bicicletas e bateram no coletivo.

O menino de 13 anos ficou preso debaixo do ônibus. Ele morreu no local. Já o adolescente de 14 anos foi socorrido por uma ambulância do Samu.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e vai investigar o caso.