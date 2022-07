Após sair de casa para a escola, garota de 15 anos está desaparecida

Adolescente de 15 anos está desaparecida no Vale do Mucuri (foto: Arquivo pessoal )

Uma adolescente de 15 anos está desaparecida desde a manhã de terça-feira (12/7) na comunidade Pai Domingos, na zona rural de Setubinha, no Vale do Mucuri. Segundo a família, Rafaela Lorraine Sousa de Abreu saiu de casa pela manhã para ir à escola e não voltou mais. Ela foi vista pela última vez na praça de Setubinha, com mochila nas costas e uma sacola preta nas mãos.