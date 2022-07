Adolescente de 14 anos é esfaqueado na porta de escola em BH

Crime aconteceu na porta da Escola Estadual José Bonifácio, no bairro Santa Tereza (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Um adolescente de 14 anos foi esfaqueado na porta da Escola Estadual José Bonifácio, no airro Santa Tereza, na Região Leste de Belo Horizonte, na tarde dessa segunda-feira (11/07).

Segundo a Polícia Militar, o suspeito é outro adolescente de 15 anos. No Boletim de Ocorrência, a vítima afirmou que já trocou ofensas verbais com o suspeito e que foi agredido fisicamente pelo colega na fila do lanche.

Pouco antes de ser esfaqueado, a vítima ameaçou a namorada do suspeito e, ao sair da escola, foi abordado e esfaqueado na barriga, o que causou um corte pequeno e superficial.

O adolescente foi levado à sala da direção do colégio depois de ser ferido e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Centro-Sul, onde foi medicado.

A Polícia Militar ainda informou que o suspeito não foi localizado.

A Secretaria Estadual de Educação ainda não se pronunciou sobre o assunto.