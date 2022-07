Escolas em Minas: cinco diretores exonerados são readmitidos

Escola Estadual Desembargador Rodrigues Campos, na Região do Barreiro, em BH, colocou faixa de luto por causa da exoneração de diretor (foto: Arquivo pessoal)

Readmissão negada

Situação indefinida

Cinco dos sete diretoras de escolas estaduais de Minas Gerais que haviam sido exonerados dos cargos foram readmitidos nesta sexta-feira (8/7), conforme consta em publicação do Diário Oficial.Em nota encaminhada à reportagem do, a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) informou “que está analisando os recursos interpostos pelos diretores exonerados”.Os gestores educacionais readmitidos participaram de uma reunião na Subsecretaria de Articulação Educacional, na Cidade Administrativa, na tarde dessa quinta-feira (7/7).O objetivo do encontro foi justificar a entrega do Diário Escolar Digital (DED) fora do prazo determinado pela Secretaria de Estado de Educação (SEE) – o que motivou as dispensas.“Essa análise está sendo feita na presença de cada um dos diretores, em reuniões individuais. Para cada situação, as exonerações estão sendo tornadas sem efeito ou não”, diz trecho do comunicado.No caso de Maria Estela Veloso Morais Amaral, diretora há três anos da Escola Estadual Governador Milton Campos, em São João del-Rei, no Campo das Vertentes, a readmissão foi negada.Ao Estado de Minas, a profissional alega que apresentou todas as contestações, visando reassumir a direção da unidade escolar, mas não houve nenhuma explicação plausível diante da negativa de recondução ao cargo.“O tratamento que recebi ontem foi extremamente diferente dos outros diretores. O atraso na entrega do diário escolar aconteceu por causa das licenças de saúde de alguns professores, da redução de turma, da greve e do sistema que não funcionava de forma eficaz. Os outros diretores apresentaram esses mesmos problemas e foram readmitidos”, avalia a ex-diretora.Segundo ela, problemas de saúde também interferiram no processo. “Fiquei 15 dias afastada e nada disso foi levado em conta. Não tenho dúvidas de que foi um caso de perseguição política”, afirma.A reportagem apresentou as alegações de Maria Estela Veloso Morais Amaral à SEE-MG e aguarda retorno.Virgílio Alfredo de Araújo, diretor há sete anos da Escola Estadual Desembargador Rodrigues Campos, na Região do Barreiro, em BH, ainda terá sua situação definida.“Eu ainda não tive como ir até a Subsecretaria de Articulação Educacional para explicar os motivos do não fechamento do Diário Eletrônico Digital, pois testei positivo para a COVID-19. Logo, testando negativo, irão agendar uma data”, detalha o ex-gestor.



À espera de uma resposta da Secretaria de Educação, Virgílio vem recebendo o carinho dos alunos, que realizam manifestações em prol da sua readmissão. Nesse sentido, um abaixo-assinado reúne, até o fechamento desta reportagem, mais de três mil assinaturas.



Ao EM, a SEE reforçou que “o DED é a ferramenta que possibilita o acompanhamento da frequência e nota dos estudantes e que orienta as ações pedagógicas e de continuidade de estudos, já que é por meio dele que são identificadas situações de infrequência, abandono e evasão escolar e perdas de aprendizagem”.



“Lembramos também que o cargo comissionado de Diretor de Escola Estadual é de livre nomeação e exoneração”, finaliza a pasta.



Foram readmitidos os diretores das seguintes instituições de ensino: