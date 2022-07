Pai e filha morrem em acidente com dois carros e uma moto

Imagem ilustrativa (foto: Pixabay/Divulgação) Um acidente na noite de terça-feira (19/7) provocou a morte de pai e filha na MG-347, em Pedralva, no Sul de Minas Gerais. A batida envolveu três veículos: um Ônix, um Vectra e uma motocicleta. Pai e filha, que viajavam na moto, morreram na hora.

Ainda de acordo com o motorista, em um certo momento, o condutor do Ônix teria tentado ultrapassar um ônibus em um local proibido, batendo de frente com a motocicleta. Com o impacto, o Ônix rodou na pista e chocou com a traseira direita do Vectra. Após a batida, o Vectra saiu da pista.

Os ocupantes do Vectra, o motorista e filhas (17 e 9 anos), tiveram ferimentos leves e foram encaminhados para o hospital de Pedralva. O motorista do Ônix, 86 anos, também teve ferimentos leves e foi socorrido, mas demonstrou confusão mental e não soube narrar a sua versão do acidente.

Os dois ocupantes da moto, o piloto de 43 anos e a filha, de 18 anos, não resistiram aos ferimentos e morreram no local. A perícia foi acionada e fez os trabalhos de praxe. Os motoristas dos carros fizeram teste do bafômetro e não foi constatado consumo de bebida alcóolica.