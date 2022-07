Homem morre atropelado na BR-040

Vítima morreu no local do acidente (foto: SALA DE IMPRENSA CBMMG)

Um homem de 55 anos morreu atropelado na altura do km 652, na BR-040, em Cristiano Otoni, Região Central de Minas, no início da noite dessa quinta-feira (21/07).

O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar socorro à vítima, que ficou caída na rodovia ao lado da mureta de divisão das pistas. Ela morreu no local.

O motorista do caminhão não sofreu ferimentos. Segundo ele, um outro veículo que trafegava no mesmo sentido também acabou atropelando a vítima, mas fugiu do local.

O trânsito precisou ser interrompido em parte da rodovia para evitar outros acidentes.

A Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar e a concessionária da pista sinalizaram a via durante o trabalho do Corpo de Bombeiros.