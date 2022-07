Mulher é agredida por ex-companheiro em festa de aniversário da filha

A mulher ficou com um corte na boca, além de ter um dente quebrado e o aparelho ortodôntico danificado (foto: Reprodução)

Um homem de 30 anos foi preso por agredir a ex-companheira na festa de aniversário da filha na noite desse domingo (24/07), em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Os convidados da festa chamaram a polícia avisando que um homem teria agredido uma mulher e estaria a ameaçando com uma faca.

No relato, a vítima contou que estava dabçando durante a festa de aniversário da filha quando o ex-companheiro, pai da criança, começou a agredi-la. Ela levou tapas e murros no rosto.

A mulher ficou com um corte na boca e teve um dente quebrado e o aparelho ortodôntico danificado.

Para a PM, o agressor disse que se desentendeu com a mulher mas negou as agressões. Ele ainda afirmou que estava com uma faca para se defender.

Ele foi preso e a faca, apreendida.

Em depoimento, a mulher disse que já sofreu outras agressões, mas não prestou queixa. Ela contou também que os dois não estão juntos mas que moram na mesma casa.

A Polícia Civil foi acionada e vai investigar o caso.