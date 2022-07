'Chuva só em setembro', diz meteorologista do Inmet BH

O inverno em BH é de céu claro, com tempo seco e sem chance de chuva (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

O inverno em Minas Gerais tem sido marcado pela umidade relativa do ar entre 30% e 40%. De acordo com a meteorologista Anete Fernandes, do Instituto Nacional de Meteorologia de Belo Horizonte (Inmet BH), “chuva mesmo só em setembro”.“Em agosto podemos ter algumas pancadas por conta da passagem de frente fria mas nada significativo”, explicou Anete, dizendo que o clima atual é o "comum da estação".“Estamos numa estação seca, é normal não chover. A característica do nosso inverno é o predomínio de céu claro, ausência de chuva e, a partir de meados de julho, baixa umidade à tarde.”A meteorologista esclareceu que a grande variação de temperatura no início de julho - frio intenso de manhã e calor à tarde - foi um momento atípico.“Tivemos temperaturas mais amenas, há grande variação das temperaturas ao longo do dia. De manhã, temperaturas muito baixas e tarde bem mais altas. Isso normalmente começava a acontecer do meio de julho para frente até o início de outubro.”Para amenizar o impacto do tempo seco é recomendado se hidratar de forma abundante e usar bacias de água ou toalhas molhadas para umidificar o ambiente.