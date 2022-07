Alerta de tempo seco no Triângulo Mineiro: umidade do ar fica abaixo de 20%

Tempo seco não é tão severo na RMBH (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press) O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para os baixos índices de umidade nesta terça-feira (12/7), na região do Triângulo Mineiro. De acordo com o órgão, a umidade relativa do ar nesta região pode chegar a 20% à tarde.









A previsão de névoa seca se estende também para o Norte de Minas. Já em Belo Horizonte e região metropolitana a umidade relativa do ar mínima fica em torno de 35% ao longo do dia.





Temperaturas





Na capital mineira, a temperatura mínima registrada nesta terça foi de 12,1°C, na estação Pampulha, e a máxima esperada é de 25°C. A sensação térmica na estação Cercadinho, Região Oeste de BH, chegou a 6,7°C.





Em Minas, a menor temperatura foi em Caldas, na Região Sul do estado, com 3,7°C. A máxima prevista é para Montalvânia, no Norte, com 31°C.





O céu fica nublado a parcialmente nublado com possibilidade de chuviscos no Vale do Jequitinhonha. Vales do Mucuri e do Rio Doce têm céu parcialmente nublado.





Na região metropolitana de BH e demais áreas do estado o céu fica claro a parcialmente nublado.



