BH registra sensação térmica de 1,3°C na manhã desta sexta (15)

Temperatura permanece estável no fim de semana em Minas e na capital (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press) Com o início da manhã mais frio, Belo Horizonte registrou sensação térmica de 1,3°C entre 6h e 7h desta sexta-feira (15/7) na estação Cercadinho, região Oeste da capital. Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).









No estado, a mínima foi de 5,5°C, em Caldas, no Sul de Minas, e a máxima prevista é de 32°C no Norte.





O céu fica parcialmente nublado com névoa úmida nos Vales do Jequitinhonha, do Mucuri e do Rio Doce. A umidade relativa do ar mínima fica abaixo de 30% em localidades isoladas das regiões do Noroeste, Norte, Central, Oeste e Triângulo Mineiro.





Para o fim de semana, não são esperadas grandes oscilações de temperatura. Em BH no sábado (16/7) os termômetros ficam entre 12°C e 26°C, e no domingo (17/7) entre 11°C e 27°C.





Uma névoa seca é esperada para as regiões Oeste e do Triângulo Mineiro no sábado, que se espalha para todo o estado no domingo, exceto na faixa Leste.