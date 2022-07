Casal é alvo de tiros dentro de carro e mulher de 59 anos morre

Mulher chegou a ser atendida por uma equipe médica, mas morreu ainda dentro do carro, atingida por cinco tiros (foto: PMMG/Divulgação)





Um casal foi alvejado por tiros enquanto estava dentro de um veículo, no bairro Alto do Cruzeiro, em Confins, na Grande BH. O ataque matou uma mulher, de 59 anos, e feriu o namorado dela, de 38. O crime foi cometido na noite desta quinta-feira (14).O homem dispensou atendimento médico e desapareceu antes da chegada dos militares. Segundo depoimento de testemunhas à Polícia Militar (PM), o namorado da vítima contou que estava parado na frente da casa dela, conversando dentro de um carro, quando os criminosos passaram atirando.Ao perceber que a companheira foi atingida, ele dirigiu até a Policlínica Mãe Quita para tentar salvá-la. Mas, devido ao nervosismo, acabou batendo o veículo em uma árvore, próximo à unidade de saúde.Os suspeitos, que estavam em um Peugeot de cor prata com os vidros escuros, seguiram o homem e passaram pelo local novamente atirando. Com medo de ser alvejado, ele fugiu a pé.De acordo com testemunhas, ele também foi baleado. A mulher chegou a ser atendida por uma equipe médica, mas morreu ainda dentro do carro, atingida por cinco tiros. Conforme a PM, o namorado dela tem passagens por tráfico de drogas.Uma câmera de segurança instalada próximo ao local registrou o momento do ataque. O namorado da vítima e os suspeitos ainda não foram localizados. O caso foi encaminhado à Polícia Civil de Confins, que irá investigar o crime.