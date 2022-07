Doméstica por 11 anos, mineira se forma em Odontologia

Antes de se formar em Odontologia, Ina Márcia de Oliveira Sousa realizou cursos técnicos como o de Aperfeiçoamento para Aparelhos Ortopédicos e Ortodônticos (foto: Larissa Rodrigues/Uniube) “Minha avó sempre dizia que a única coisa que as pessoas nunca vão te tirar na vida é o que você aprende, o que você estuda e adquire para você”, destacou Ina Márcia de Oliveira Sousa, de 46 anos, que, recentemente, se formou em Odontologia na Universidade de Uberaba (Uniube).

De origem humilde e órfã de pai e mãe, a uberabense conta que quando perdeu a avó teve que começar a trabalhar.

“Ela (avó) era meu tudo e a nossa família não podia assumir nós três, eu e meus irmãos. Então, com apenas 13 anos iniciei o trabalho como empregada doméstica para conseguir me manter e também meus irmãos".

"Aos 24 anos, me casei e comecei um novo curso. Meu esposo já era protético e eu decidi, então, fazer um curso de Aperfeiçoamento para Aparelhos Ortopédicos e Ortodônticos", conta Ina que, primeiramente, se tornou protética e começou a trabalhar na área.

"Eu me lembro bem que passava em frente à Universidade e falava: um dia vou estar aqui. Meu sonho já era vir e fazer graduação. Com meu esposo no curso, me apaixonei ainda mais pela área, pois eu o ajudava nos trabalhos e participava de tudo. Fui cultivando aquele sonho", completou Ina, que aos 42 anos, depois de cerca de 10 anos que o marido havia se formado, também em Odontologia, conseguiu ingressar e iniciar o curso na universidade.

"O mais emocionante foi no dia de pegar o 'canudo'. Eu achei que já tinha passado por todas as emoções, mas nesse dia eu não consegui conter as lágrimas. Naquele momento senti que realmente concretizava o meu sonho”, disse, emocionada.