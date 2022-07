Mulher descobre gravidez da filha durante atendimento em UPA de Uberaba

Mãe e bebê foram encaminhados para o HC-UFTM (foto: Creative/Commons/Divulgação) Uma mulher descobriu que seria avó de uma maneira inusitada. Ela acompanhou a filha de 16 anos, em uma Unidade de Pronto Atendimento de Uberaba (UPA), e, durante o atendimento, foi informada que a adolescente estava grávida e perto de dar à luz.



“Durante o atendimento médico e com a evolução do quadro, a equipe optou por passagem de sonda vesical, momento em que foi constatado que a paciente estava em trabalho de parto, com o bebê já em posição de coroamento”, explicou a Funepu em nota.



Dessa forma, o parto aconteceu dentro da UPA, pela equipe de plantão.



“A mãe informou à equipe médica que desconhecia a gravidez. A UPA em Uberaba não faz parto, e foi uma situação inusitada”, finalizou nota da Funepu.



A mãe e o bebê foram encaminhados para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM) e passam bem.