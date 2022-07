Criança de 1 ano e 8 meses que havia desaparecido é encontrada em Campestre

Foi encontrada a criança de 1 ano e 8 meses que havia desaparecido na manhã desta quinta-feira (14/7), na zona rural de Campestre, no Sul de Minas. Foram quase 12 horas de busca.

Num vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver Evelyn Vitória no colo do seu pai, enquanto a pessoa que filma diz: “Olha bem a carinha de menininha, olha. Só de botinha. Graças a Deus, está intacta com o pai dela. Graças a Deus terminou tudo bem, viu. Já está em casa.” Veja o vídeo abaixo: