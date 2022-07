Criança de 1 ano e 8 meses desaparece em lavoura de café no Sul de Minas

Bombeiros fazem busca no local, mas ainda não encontraram a menina (foto: CBMMG)

Uma criança de apenas 1 ano e 8 meses está desaparecida na zona rural de Campestre, no Sul de Minas. O fato aconteceu na manhã desta quinta-feira (14/07). O Corpo de Bombeiros faz buscas no local. A família é da Bahia e estaria em Minas há quatro meses trabalhando na colheita do grão.

O caso aconteceu na manhã desta quinta-feira. O Corpo de Bombeiros foi acionado para as buscas. "Recebemos uma ligação hoje, por volta das 9h40 relatando que uma criança de 1 ano e 8 meses estaria desaparecida há cerca de 3 horas", afirma nota do Corpo de Bombeiros,

A PMMG também foi acionada, já que pelas informações repassadas por populares, poderia se tratar de um sequestro. "Funcionários que trabalham no cafezal relataram ver um cidadão desconhecido de moto próximo do local onde a criança, em tese, teria desaparecido. Contudo, não foi encontrado ninguém pela PMMG", diz nota dos militares.

Família da menina estava trabalhando na lavoura de café (foto: Redes Sociais)

Até o momento, segundo o Corpo de Bombeiros, além da corporação e Polícia Militar, cerca de 40 pessoas estavam auxiliando nas buscas, procurando em toda a área da fazenda. "Em conjunto com o Batalhão de Operações Aéreas do CBMMG e o canil, foram feitas varreduras em toda a área, bem como buscas terrestres com auxílio de um cão treinado do corpo de bombeiros. Infelizmente, ainda não tivemos o paradeiro da menina", lamenta Sargento Sérgio Vieira, do Corpo de Bombeiros.