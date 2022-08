Fogo no Buritis ameaça Cercadinho e sistema de abastecimento da Copasa

Incêndio em área íngreme da Mata do Cercadinho ameaça área da Copasa (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press)

Caminhão dos Bombeiros dá apoio a equipes que combatem incêndio na Mata do Cercadinho desde a madrugada (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press)

Desde o início da madrugada deste sábado (27/08) três equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) combatem focos de incêndio na região do mirante do Bairro Buritis e matas do Cercadinho e da Copasa, que é parte do sistema de abastecimento de água da capital mineira, na Região Oeste de Belo Horizonte.De acordo com a corporação, o primeiro acionamento ocorreu por volta de 2h30, nas proximidades do Colégio Magnum, unidade Buritis, na Rua Gama, 210. A previsão do tempo é de clima ainda mais seco e propício a incêndios nos próximos meses. São três frentes de combate às chamas, de acordo com a corporação. "Quatro equipes de bombeiros estão combatendo as chamas na vegetação mista que está próximo de residências. Neste momento realizando o combate às chamas com a situação sob controle", informou o CBMMG.Uma das frentes de atuação fica no mirante do Buritis, próximo à mata da Copasa que é parte do sistema Cercadinho de abastecimento da capital. "Um local muito íngrime sendo de difícil acesso e outras duas frentes estão próximas de um condomínio de forma a debelar as chamas e manter a integridade das residências", afirma a corporação.Na sexta-feira (26/08), os bombeiros conseguiram debelar um incêndio no Bairro Nova Gameleira , por volta das 20h e focos na Serra do Cipó. De acordo com o CBMMG, os militares utilizaram aproximadamente 4 mil litros de água no Nova Gameleira e a área queimada estimada é de 400 m².