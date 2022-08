Frio em BH: saiba onde doar agasalhos, roupas e alimentos

Quem mais sofre com esse frio são as pessoas desabrigadas e em condições de moradia precária (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) O frio chegou com tudo na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Até sexta-feira (2/9), a expectativa é de temperaturas mínimas variando entre 5ºC e 9ºC por causa de uma frente fria que atravessa Minas Gerais. Com isso, a importância das doações de agasalhos e alimentos para pessoas em situação de rua só aumenta.

Roupas e agasalhos, em bom estado, que não estão sendo mais utilizados, podem ser doados para instituições de referência, que fazem a distribuição dos materiais em Belo Horizonte e outras regiões do estado. Além das roupas, alimentos e produtos de limpeza também são bem-vindos.

Conheça alguns pontos de coleta de doações:

Servas

O Servas (Serviço Social Autônomo) é uma associação civil que trabalha com quase 2.000 instituições parceiras, cadastradas em sistema, que distribuem agasalhos, roupas, produtos de limpeza e alimentos em todas as regiões de Minas Gerais.

A entidade recebe doações na sua sede, na Avenida Cristóvão Colombo, 683.

Novo Olhar Rua

A Novo Olhar Rua é uma rede de entidades filantrópicas que atuam junto às pessoas em situação de rua. Cerca de 100 grupos participam, distribuindo materiais coletados pela rede.

Os pontos de coleta em Belo Horizonte são na rua Itajubá, 173, Bairro Floresta, e na Rua Além Paraíba, 208, Bairro Lagoinha.

Os materiais são distribuídos em diversos pontos da cidade, como perto do abrigo Tio Branca, na Rua Itambé, na Praça da Estação, na Praça da Rodoviária e na Praça do Peixe, no Bairro Lagoinha.

Os grupos recebem as doações e assinam um recibo. Quando o material é distribuído à população em situação de rua, a entrega é registrada em fotos, que são usadas para prestação de contas aos doadores.

Polícia Militar

A Polícia Militar de Minas Gerais recebe doações em todas as suas bases de segurança. Os materiais são repassados para as sedes dos batalhões, que realizam a distribuição para ONGs e entidades parceiras.

Se existe alguma delegacia ou posto da PM perto de sua casa, você pode fazer as doações lá.

Arquidiocese de BH

A Arquidiocese de Belo Horizonte é outro ponto tradicional para doações de roupas, agasalhos, alimentos e afins. As doações podem ser feitas na Rua Além Paraíba, 208, Bairro Lagoinha.