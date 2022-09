Corpo de homem que desapareceu nas águas do Rio São Francisco é resgatado

Mergulhadores do Corpo de Bombeiros e Janaúba realizavam buscas desde quinta-feira (foto: CBBMG)

Resgatado, na manhã deste sábado (10/9), o corpo de L.D.S.S., de 21 anos, que desapareceu nas águas do Rio São Francisco, no local conhecido como Porto da Balsa, município de Manga, no Norte do estado. As buscas duraram três dias e o corpo estava preso debaixo de uma draga que fazia a limpeza do rio.

Segundo o Boletim de Ocorrências (BO) do Corpo de Bombeiros, o homem, que é natural de Jaíba, onde residia, havia saltado de uma balsa, na manhã de quinta-feira, desaparecendo nas águas.

As buscas, feitas pelos bombeiros de Janaúba, tiveram início no mesmo dia, mas somente na manhã deste sábado o corpo foi encontrado depois de uma informação de uma pessoa que passou próximo da draga. Os bombeiros fizeram mergulhos por dois dias.

Ainda segundo o B.O, o corpo estava preso em uma galhada, junto à draga. O corpo foi encaminhado para o IML de Janúba.