Após 135 dias, casal de idosos chega à nascente do Rio São Francisco

José Francisco e Inácia Cavalcante no marco da nascente do Rio São Francisco: dias inesquecíveis e documentados (foto: Edson Silva)



Nessa terça-feira (13/9), mais precisamente às 17h, chegou ao fim uma inusitada aventura realizada por um intrépido octogenário e sua esposa: conhecer a nascente do Rio São Francisco, em Vargem Bonita, no Parque Nacional da Serra da Canastra.

A viagem foi dura. José Francisco Silva, de 82 anos, e Inácia Vieira de Andrade Cavalcante, de 66 anos, iniciaram a viagem no alto sertão nordestino há 135 dias. Durante esse tempo, foram recepcionados em diversas cidades e acolhidos com grande entusiasmo, graças à divulgação em uma página do Facebook, diariamente atualizada por um apoio em Salvador.

Reserva mirrada

A viagem aconteceu em ritmo mais lento. José Francisco planejou seu desafio reservando R$500 por mês para a despesa com o combustível. Assim, ele ficava acampado, integrando novos amigos em diversas cidades pelos estados banhados pelo Rio da Integração, até receber, todo dia 1° do mês, o dinheiro de sua aposentadoria, reabastecer seu carro e seguir viagem.

José Francisco é aposentado pelo DENOCs, fundador de um importante centro de acolhimento de meninos de rua em Palmeira dos Índios - a Fundanor, inventor de uma gaiola de tanque-rede que beneficiou inúmeros pescadores em Traipu e o pioneiro na área de turismo em Delmiro Gouveia (AL).

Ele é ícone e símbolo de empreendedorismo e boas práticas ambientais e sociais, reconhecido pelo Sebrae, pelos órgãos ambientais e outras instituições públicas e privadas do país, além da mídia nacional - a novela “Cordel Encantado” foi gravada no seu quintal; o programa “Como Será?” lhe proporcionou uma participação de 30 minutos, na seção “Heróis Possíveis para Causas Impossíveis”, e a novela “Velho Chico”, em sua estreia, o levou ao Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, onde foi homenageado.

Ainda que semianalfabetizado, foi palestrante em Universidades, escolas e grandes bancos; já foi levado ao exterior, já recebeu diversos prêmios e títulos por atitudes sociais, culturais, ecológicas e empreendedoras. O apoio e a orientação da Viagem foram realizados pelo diretor e produtor independente de documentários, Edson Carvalho. Morador de Salvador, produziu o filme Talhado para Viver, que é um longa metragem que retrata ‘a vida do sertanejo que faz do tempo o seu súdito’.

Documentário

Já realizou a primeira parte do documentário , que foi lançada no último domingo em São Roque de Minas, depois da missa, na pracinha, graças ao apoio da Prefeitura da cidade. Desde meados da viagem, a notícia se espalhou na região de destino, por jornais locais e boca a boca, as pessoas já disputando por acolhê-los, como era previsto pelo orientador.

“Já que para traçar a estratégia da viagem, sobretudo pela gratuidade das hospedagens, considerando a relevância, claro, baseou-se no livro “O Brasil através das três Américas”, de Beto Braga (Bauru: Canal 6 Editora, 2011), que conta uma das maiores façanhas rodoviárias da história, onde audazes brasileiros, a bordo de um Ford Modelo T, partiram do Brasil em 1928, abrindo rotas que no futuro seriam transformadas na “Carreteira Americana”, percorrendo as 3 Américas e chegando 10 anos após, nos EUA, recepcionados não só pelos presidentes de diversos países, inclusive Franklin Roosevelt, como também convidados especiais de Henri Ford, em visita à sua histórica indústria”, explicou Edson, o documentarista.

Eles apresentam o filme em Vargem Bonita no domingo (18/9) e depois seguem de volta para casa, no alto sertão alagoano.