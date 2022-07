Bombeiros resgatam corpo de criança que se afogou no Rio São Francisco

Menina de 9 anos se afogou no Rio São Francisco (foto: ASCOM/7°BBM)



O corpo de uma menina de 9 anos, que se afogou na tarde dessa terça-feira (19/7), na cidade de São Francisco, no Norte de Minas, foi encontrado por dois oficiais do Corpo de Bombeiros que estavam de folga. Os dois foram acionados pela corporação da qual fazem parte, em Januária, por estarem mais perto do local do acidente.



Ciente que dois bombeiros militares pertencentes ao Pelotão de Januária, ms que residem em São Francisco, estavam de folga, os militares de Januária entraram em contato para que, imediatamente, prestassem os primeiros atendimentos às vítimas.

Enquanto isso, os bombeiros de Januária se deslocavam para o lugar transportando embarcação e equipamentos necessários, como aparelhos de mergulho e buscas para salvamento aquático.

No final da tarde, o corpo da menina foi encontrado submerso pelos militares de folga, antes mesmo dos militares de Januária chegarem até a cidade de São Francisco. O corpo da menina foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Januária.