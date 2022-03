Resgatado corpo de jovem pescador que desapareceu no São Francisco

O Rio São Francisco é bastante caudaloso no ponto em que o jovem pescador desapareceu (foto: Wikipédia)





Resgatado, no final da tarde de terça-feira (29/3), o corpo de um adolescente pescador, de 17 anos, que caiu de uma embarcação e se afogou nas águas do Rio São Francisco, no Povoado de Ribanceira, em São Romão, no Noroeste de Minas Gerais.





Segundo o Corpo de Bombeiros, o jovem pescador estava com o pai no barco. O homem contou que o filho se preparava para jogar uma tarrafa na água, quando se desequilibrou e caiu, desaparecendo.





O local do acidente é conhecido por Ribanceiras, onde o rio é bastante caudaloso.





Ainda segundo o pai, era costume dos dois irem pescar naquele local. O corpo da vítima foi encontrado um quilômetro abaixo do local onde desapareceu e estava com a tarrafa presa ao punho.