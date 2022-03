Mulher e dois filhos pequenos são atropelados em Montes Claros

Acidente aconteceu na Avenida Manoel Caribé Filho, em Montes Claros (foto: Luiz Ribeiro/EM/D.A Press)



Uma mulher de 31 anos, que empurrava um carrinho de bebê, foi atropelada juntamente com os dois filhos, uma menina de 2 e um recém-nascido de 2 meses, na manhã desta quarta-feira (30/03), em Montes Claros, no Norte de Minas.



A mulher apresentou suspeita de fratura em uma perna. O bebê teve apenas escoriações no rosto e a menina nada sofreu.





O atropelamento aconteceu na Avenida Manoel Caribé Filho, entre os bairros São Geraldo e Cyro dos Anjos. O carro envolvido no acidente foi um Corsa sedan. As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas para a Santa Casa de Montes Claros.





De acordo com o Corpo de Bombeiros, a mulher atravessava a Avenida Manoel Caribé Filho, empurrando o carrinho com o bebê de 2 meses e com a companhia da filha, de 2 anos, quando o trio foi atropelado pelo Corsa.





O condutor do veiculo prestou socorro às vítimas e permaneceu no local. Segundo a corporação, os militares encontraram a mulher caída no passeio da via pública. Ela estava consciente e apresentava a suspeita de fratura na perna (tíbia) esquerda.





O bebê apresentava escoriações no rosto e estava no colo de populares, recebendo os cuidados também por parte do motorista veículo envolvido no acidente.





Já a menina nada sofreu e também recebeu o apoio de moradores.

Mãe e filhos foram levados em uma ambulância do Corpo de Bombeiros para a Santa Casa de Montes Claros, onde passaram por avaliação e receberam atendimento médico.