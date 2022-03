Corpo é encontrado na rua; PM descobre que era um atropelamento sem socorro

Carro tinha parabrisa destruído (foto: Divulgação/PMMG) Um homem foi encontrado morto no meio de uma alameda em Uberlândia, na noite deste domingo (27/2), e depois foi descoberto que se tratava de um atropelamento sem socorro. Um suspeito foi identificado, mas não chegou a ser preso. O carro que ele dirigia foi apreendido pela Polícia Militar (PM). Até a manhã desta segunda-feira (28/2), a vítima não havia sido identificada.



A vítima era parda, tinha cerca de 1,75 metro de altura, estava de camiseta rosa, calça jeans e carregava sacolas e uma mochila. Entretanto ele não tinha documentação. O corpo foi levado para o Instituo Médico-Legal (IML).



Um pouco mais tarde, uma viatura da PM cruzou com um carro com parabrisa quebrado trafegando na região leste de Uberlândia. Com a consulta à placa do carro, os policiais chegaram até uma casa no bairro Morumbi. No local, um homem disse que seu filho havia chegado momentos antes e dito que havia atropelado uma pessoa e que estaria chorando e com medo.



O jovem, porém, já havia saído do local com um amigo e deixado o veículo na casa do pai. A irmã também teria tido contato com ele, mas a PM não encontrou nenhum dos citados por testemunhas e pelo pai do suspeito.



Ainda não se sabe se o homem apontado como autor do atropelamento na zona sul vai se apresentar à polícia.